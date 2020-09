Étudiant mort dans un lac en Corrèze : la victime se serait noyée seule

L'enquête se poursuit après la mort d'un étudiant de 19 ans à Soursac, en Corrèze. Porté disparu depuis samedi en fin de matinée, le corps du jeune homme a été retrouvé par les plongeurs de la gendarmerie ce dimanche en début d'après-midi.

En parallèle, les investigations continuent pour connaître le contexte et les raisons de la mort de l'étudiant en STAPS à Paris, alors qu'il participait à un week-end d'intégration avec plus d'une centaine de personnes à la base de Pont Aubert.

Le jeune homme aurait plongé et ne serait pas remonté

Alors que beaucoup de fantasmes ont rapidement émergé autour de la mort du jeune homme dans un contexte festif et de proximité de l'eau, c'est bien la thèse du malheureux et banal accident par noyade qui est, à ce stade, la plus plausible.

En train de nager avec d'autres participants, le jeune homme aurait plongé en vue de rejoindre un ponton sans jamais refaire surface, selon les premiers éléments de l'enquête. L'autopsie de son corps, prévue dans les prochaines heures à l'institut médico-légal de Limoges, pourrait apporter une confirmation sur les raisons de ce décès.