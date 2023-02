Étudiante disparue à Brest : "Cette disparition est encore un mystère", juge le procureur de la République

"Cette disparition est encore un mystère", a expliqué le procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, lors d'une conférence de presse jeudi 2 janvier. Depuis plus de quatre jours, les enquêteurs tentent de retrouver la trace d'Héléna Cluyou . Cette jeune étudiante infirmière de 21 ans n'a plus donné signe de vie depuis dimanche. La dernière image d'elle la montre à 6h42 dans le quartier de Recouvrance après avoir passé la soirée dans le secteur de la marina du Château, dans une boîte de nuit, le One Club.

ⓘ Publicité

Dès lundi, un appel à témoin a été lancé et d'importants moyens de recherche déployés sous l'égide du procureur, qui a ouvert une enquête préliminaire. "L'enquête est menée par le service local de la Police judiciaire à Brest, ce sont 18 enquêteurs qui sont tous mobilisés sur l'enquête, et les enquêteurs bénéficient du soutien zonal de la Police judiciaire à Rennes", a détaillé Camille Miansoni.

Les images de vidéosurveillance sont exploitées, les éléments de téléphonie également, mais celui de la jeune étudiante s'est coupé faute de batterie. Des témoignages sont également recueillis, recoupés. Les enquêteurs utilisent aussi des drones pour accéder à "des endroits escarpés pas facilement accessibles", a précisé le procureur.

L'inquiétude grandit

"À ce stade aucune piste n'est privilégiée, aucune. Ça veut dire que tout reste à vérifier. Toutes les pistes restent ouvertes et aucune ne s'avère décisive dans ce dossier", a insisté Camille Miansoni et les questions sont nombreuses : "Est-ce qu'elle est montée dans un immeuble ? Est-ce qu'elle est montée dans un véhicule ? Était-ce volontaire ?"

Chez les proches, comme chez les enquêteurs, l'inquiétude grandit . "On sait qu'elle aurait pu rentrer avec ses amis, mais elle a préféré poursuivre sa soirée. Ce qui fait que la disparition est inquiétante, ce sont les circonstances : il n'y a pas de raison qu'elle ne rentre pas chez elle et qu'elle ne réponde plus à ses amies", précise Camille Miansoni.

D'autant que sur la personnalité de la jeune fille, "rien n'a été signalé de particulier. Elle a des amis, elle est entourée. Elle était censée retourner chez sa grand-mère où elle habitait."