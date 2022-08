L'Unef, Union nationale des étudiants de France, a publié ce lundi 22 août son classement des villes universitaires selon le coût de la vie étudiante. Le syndicat classe Tours à la 34ème place, juste derrière Angers qui connaît la plus forte hausse en France.

Étudiants : le coût de la vie augmente à Tours et explose à Angers selon l'Unef

La vie coûte plus chère pour les étudiants tourangeaux.

Le coût de la vie étudiante augmente partout en France selon le classement publié ce lundi 22 août par l'Unef. Loin derrière les trois premiers, Paris (1.332,52 euros), Nanterre (1.190,52 euros) et Saint-Denis (1.176,52 euros), Tours est la 34e ville la plus chère pour les étudiants avec 907,81 euros de dépenses en moyenne par mois, juste devant Angers (911,64 euros).

Légère baisse des loyers à Tours

Comme l'avait assuré l'Agate (Association générale des assos tourangelles étudiantes) la semaine passée au sujet de la rentrée étudiante, la vie coûte plus cher à Tours pour les étudiants. Ils dépensent 4,78% de plus selon l'Unef.

C'est moins que la moyenne nationale (6,47%) grâce à la baisse, très relative, du coût des loyers : 416 euros par mois, soit -0,48% par rapport à l'année précédente. En 2021, ils avaient augmenté de 3,44%.

Angers, ville où le coût de la vie augmente le plus

Contrairement à Tours, la capitale de l'Anjou est largement au dessus de la moyenne nationale : le coût de la vie augmente de 11,42% par rapport à l'an dernier, notamment à cause de l'augmentation du prix des loyers (+ 13,55%). La moyenne de ces derniers passent donc de 369 euros à 419 euros en seulement un an.

"Cette hausse se justifie localement par plusieurs facteurs : peu d'offres pour une forte demande et une ville qui attire de plus en plus, 42% des demandeurs de locations viennent en effet de d’autres régions", affirme le syndicat étudiant.