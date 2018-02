Etudier "presque" normalement en prison à Caen

Par Nolwenn Le Jeune, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et France Bleu

Faire des études en prison "presque" normalement, c'est possible au centre de détention de Caen. Grâce à un partenariat signé entre l'administration pénitentiaire, le rectorat et l'université. Il met en place un dispositif pour faciliter l'accès aux études supérieures, via un système web sécurisé.