Etupes dégaine l'arrêté anti-rassemblement pour freiner les incivilités en cœur de ville

On ne lui connaissait pas la réputation de cité difficile en proie aux incivilités. Et pourtant, la ville d'Etupes dans le Pays de Montbéliard vient de dégainer un arrêté anti-rassemblement pour mettre fin aux troubles qui agitent plusieurs endroits du centre-ville.

Tout attroupement de plus de 3 personnes est désormais interdit de 14h00 à 6h00 du matin, jusqu'au 30 juin prochain. "L'arrêté précise bien rassemblement de manière prolongée et occasionnant des nuisances", explique le maire Philippe Claudel. Donc, il ne vise pas les parents d'élèves devant l'école ou les anciens qui discutent sur un trottoir.

"Des rassemblements bruyants et prolongés", explique le maire Philippe Claudel Copier

"Depuis plusieurs mois, les incivilités se multiplient. Des rassemblements nocturnes qui empêchent les habitants de dormir, de la consommation d'alcool, des parties de foot dans la rue en pleine nuit, des jeunes qui rentrent dans les immeubles et tapent dans les portes, du vandalisme contre le mobilier urbain. Les habitants sont excédés, tout comme des commerçants gênés par les regroupements devant leur commerce", détaille Philippe Claudel

"Pour prendre un arrêté comme cela, il faut une somme considérable de nuisances" explique le maire Philippe Claudel © Radio France - Christophe Beck

Même perplexes, les habitants de la cité erbatonne saluent la mesure. _"Un arrêté, c'est bien, mais il faudrait qu'il soit respecté. Pour cela, il faut donner les moyens aux gendarmes de multiplier les patrouilles" dit cet ancien. "Il fait chaud. On est content. Du coup, on ouvre les fenêtres, la nuit, Et puis, on subit ces jeunes qui s'ennuient et nous ennuient en pleine nuit",_ ajoute ce voisin de la Poste.

Monika du tabac Le Petit Royal estime que les caméras de vidéo surveillance seraient bien plus efficaces que cet arrêté anti attroupement. "Je pense que les caméras permettent d'identifier et de repousser les fauteurs de troubles".

Une réflexion est en cours à Etupes sur un équipement en caméras de vidéo protection. "Mais le sujet est sensible", explique le maire, Philippe Claudel, "entre les partisans et les opposants à ce type d'équipements, le débat est parfois sensible".