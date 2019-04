Étupes : il refuse de rendre son chien à son propriétaire et sort une hache

Samedi soir à Étupes, un homme refuse de rendre son chien à son propriétaire et sort une hache. Interpellé et placé en garde à vue, il est a été remis en liberté ce dimanche.

Étupes, France

Deux voisins entrent en conflit samedi soir à Étupes. L'un des deux est alcoolisé et refuse de rendre son chien à l'autre. (Régulièrement, il lui rend service en gardant son animal de compagnie dans son garage). Le ton monte et ce dernier va chercher une hache chez lui. Le propriétaire du chien appelle les gendarmes vers 23h30.

Trois patrouilles de gendarmes mobilisées

Quand les gendarmes arrivent sur place, le mis en cause sort de chez lui mais refuse de discuter avec les militaires. Ces derniers appellent du renfort. Au total, trois patrouilles sont mobilisés sur les lieux de l'incident pour prévenir tout accident. Vers minuit, l'homme ressort de chez lui. Il se montre virulent et menaçant. Les gendarmes l'immobilisent avec un taser. Il est interpellé et placé en garde à vue pour violence avec arme sans ITT (incapacité totale de travail). Remis en liberté ce dimanche après-midi, il sera convoqué devant la justice ultérieurement.