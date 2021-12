Étupes : un homme gravement brûlé dans l'incendie de sa maison, après l'explosion d'une bombe isolante

Ce mardi 14 décembre, un incendie s'est déclaré vers 16 heures dans une maison à Étupes (Doubs). Un homme de 33 ans faisait des travaux dans les combles quand il a utilisé une bombe qui contenait de la mousse isolante près d'un chauffage. Elle lui a explosé au visage et la toiture a pris feu.

Un incendie s'est déclaré dans une maison, rue du Canal à Étupes (Doubs), ce mardi 14 décembre. Vers 16 heures, un homme de 33 ans était en train de faire des travaux dans les combles. Selon les gendarmes, il a utilisé une bombe qui contenait de la mousse isolante, de polyuréthane, près d'un chauffage. La bombe a alors explosé.

L'homme a été grièvement brûlé au visage, au second degré, et a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR. Une partie de la toiture de la maison a pris feu. Dix-neuf sapeurs-pompiers, avec une lance, ont été mobilisés. Un relogement chez de la famille est nécessaire.