"On a eu ordre d'évacuer à 3 heures du matin" : témoignage d'une Savoyarde dans le Var, frappé par les incendies

Les 2000 pompiers mobilisés dans le sud de la France combattent toujours les flammes ce mercredi. Dans le Var, un nouvel incendie s'est déclaré cette nuit sur la commune de Bormes-les-Mimosas. Une auditrice de France Bleu Pays de Savoie témoigne, elle est en vacances dans un camping.

Dans la nuit de mardi à mercredi, 10 000 de vacanciers ont été évacués des campings et hôtels de Bormes-les-Mimosas. 400 hectares ont brûlé. Dans l'un deux, Virginie et sa famille. Habitante du Chablais elle est en vacances dans le Var. Elle raconte une nuit très compliquée : "Mon voisin est venu frapper à la caravane. On dormait paisiblement parce qu'on n'avait pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Une minute après, la sirène a retenti, on a eu ordre d'évacuer vers l'école de voile à trois heures du matin. On a pris le strict nécessaire. On a été très bien accueilli, ils ont mis des lits pour les enfants, ils ont distribué du thé et du café. On a eu des alertes sur les réseaux sociaux de la part de la ville. Cela s'est fait dans le calme, sans problème."

2000 pompiers mobilisés

Au total ce sont près de 2000 pompiers qui sont mobilisés dans le sud pour venir à bout des incendies dans plusieurs départements. Des pompiers des Pays de Savoie sont partis en renfort mardi matin."Il y a beaucoup de fumée derrière la colline. On voyait les flammes sur la crête. Du côté du cap Bénat, il y a beaucoup de fumée. On voyait les pompiers très rapidement sur place. On n'a pas prévu de partir et d'écourter les vacances mais on reste vigilant. Les sacs seront prêts au pied du lit en cas de nouvelle évacuation", explique Virginie.