Euralis condamné par le tribunal de Pau pour homicide involontaire

Le tribunal de Pau a condamné l’entreprise Euralis Céréales ce jeudi à payer une amende de 50.000€ et à une peine d'affichage au siège social. Le groupe était notamment poursuivi pour homicide involontaire. Il s'agissait de déterminer sa responsabilité dans un accident mortel du travail survenu le 6 octobre 2018 à Sévignacq. Un saisonnier de 19 ans est mort après avoir été écrasé par le chariot qu’il conduisait et qui a basculé lors d’une manœuvre sur le site du silo de maïs. À la barre, le directeur du pôle agricole d’Euralis n’a pas reconnu tous les manquements et est peu sorti de ses éléments de langage.

Manquements contestés et reconnus

Le directeur du pôle agricole d’Euralis explique que cet événement "a fait grandir l’entreprise" et que "la formation avait été dispensée par un formateur expérimenté, c’est un manquement que nous contestons comme la non-conformité, le matériel était vérifié régulièrement". La présidente du tribunal de Pau, Myriam Dasté relance : "Ce n’est pas la formation, ce n’est pas le matériel, ce n’est pas le stress, ce n’est pas le temps de travail, etc. C’est quoi ?” Le prévenu répond : "Les manquements ne peuvent expliquer cette tragédie, pour nous la cause de l’accident est le fruit d’une manœuvre avec la fourche en position haute et une vitesse excessive."

"C’est la faute de la victime ? interroge la juge, alors que tout le monde dit qu’il était très prudent." Le procureur Manuel Kergoat, insiste : "Pour vous, c’est normal de former un saisonnier sur un engin aussi vétuste ?" Aucun commentaire du prévenu. Et après cela, on a entendu l’inspecteur du travail qui a assuré que "la formation dispensée très rapidement et sans vérification" avait contribué à l’accident, tout comme le manque de temps de repos. Sans compter que le saisonnier n’avait pas d’autorisation de conduite de ce chariot élévateur et n'avait pas passé de visite médicale.

12.000€ pour le frère jumeau de la victime

La famille de la victime demandait 15.000€ de dommages et intérêts. L'avocate des parties civiles, Me Pascale Camescasse a raconté le mépris de l'entreprise à l'égard des proches du jeune homme décédé, "un passionné d'escalade, réfléchi et prudent, pas une tête brûlée". Le parquet avait requis une amende de 50.000€ et une peine d'affichage pendant deux mois au sein de la société et dans la presse. Quant à l'avocat de la défense, Me Cyril Gaillard, il avait plaidé la relaxe et avait pointé du doigt l'absence de "lien de causalité entre l'accident mortel de travail et les manquements de l'entreprise Euralis".

Euralis Céréales est condamné à payer une amende de 50.000€, à verser 12.000€ au frère jumeau de la victime et à une peine d'affichage au siège d'Euralis Céréales et sur le site de Sévignacq.