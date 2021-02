Eure : 5 jeunes brûlés au visage après avoir voulu allumer une cigarette avec un aérosol

Dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 février, vers 2h40 du matin, à La Ferrière-sur-Risle (Eure), cinq jeunes ont été brûlés au visage. Ils se trouvaient dans un véhicule et ont voulu allumer une cigarette à l'aide d'un aérosol type déodorant.

Le blessé grave évacué à Paris

Ils ont donc été gravement brûlés au visage. Un jeune de 18 ans a été évacué en urgence absolue vers l'hôpital Saint-Louis à Paris. Les quatre autre jeunes, un homme de 18 ans, deux hommes de 15 ans et une femme de 15 ans, sont plus légèrement blessés. Ils ont été hospitalisés à Evreux et à Bernay.