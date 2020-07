Eure : après le lion Jon, quatre lionnes maltraitées dans un cirque sauvées par la préfecture

Quatre lionnes victimes de mauvais traitements dans leur cirque ont été saisies ce mardi 7 juillet au matin et confiées à l'association de défense animale One Voice. Il s'agit du même cirque où a été récupéré, dans l'Eure, un lion dans un état critique depuis baptisé "Jon", en hommage au Jon Snow de la série "Games of Thrones".

L'association One Voice avait décidé de saisir en urgence la justice afin de faire saisir les quatre lionnes. Le cirque qui les détenait a été intercepté près de la frontière belge, quelques jours après une inspection demandée par la préfecture.

Des lionnes en mauvaise santé

"Hannah, Patty, Céleste et Marli, les compagnes de Jon, sont sauvées du cirque et devraient le retrouver au refuge de Tonga Terre d’Accueil", précise One Voice dans un communiqué.

Selon l'association, le "rapport vétérinaire est sans appel" : "Les lionnes sont en mauvaise santé" avec des "boiteries, plaies, fonte musculaire et perte de motricité postérieure".

La préfecture de l'Eure a porté plainte contre le cirque pour mauvais traitements envers ces lionnes.