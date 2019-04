Eure : Biotropica a pu rouvrir ce dimanche

Une palissade en bois vissée à la hâte à l'entrée du site masque les dégâts de l'incendie de samedi soir. Les équipes de Biotropica on perdu des locaux techniques et administratifs. Après une matinée à remettre l'entrée du site d'aplomb, les visiteurs ont pu profiter de l'espace animalier, resté lui, intact.

"C'est presque comme si de rien n'était, on entend les oiseaux chanter, tout roule !", explique Corrine à la caisse © Radio France - Caroline Félix

Beaucoup de visiteurs se sont présenté le matin, sans savoir qu'il y avait eu un incendie sur le site. "On était venus tôt exprès le matin, mais c'était fermé", explique Patricia, venue du Perche avec ses petits-enfants. "Mais en attendant midi, on a pu profiter de l'étang à côté, c'est vraiment magnifique."

Pascale, elle le savait, mais elle tenté sa chance quand même : "on a voulu aller à la mer, mais c'était bondé, donc je me suis venue ici en me disant que ça rouvrirait assez vite. Je suis contente de voir que tout n'a pas été détruit. Je viens souvent ici avec les enfants, j'apprécie vraiment le lieu !".

"Papa regarde l'iguane là !". La vie reprend son cours(presque) normalement à #Biotropica après l'incendie. 6 petits caméléons sont même nés cette nuit ! #BaptêmeDeFeupic.twitter.com/pRfGuMxUX9 — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) April 21, 2019

Le site est privé d'accès à internet et au téléphone. Mais le numéro du standard lui, est toujours fonctionnel.