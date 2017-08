Eure-et-Loir : le mystère de la mort de deux amis lors d'un repas est résolu

La mort inexpliquée de deux amis, après un repas partagé mercredi dernier à Authon-du-Perche, dans l'Eure-et-Loir, vient d'être élucidée. Ce mardi, cinq jours après les faits, les conclusions de l'autopsie ont été révélées. Les thèses de l'empoisonnement ou du botulisme avaient été évoquées.

La mort mystérieuse de ces deux amis, après un repas partagé mercredi dernier, avait ouvert la voie aux hypothèses les plus étranges. Ce 2 août, Olivier et Lucien, deux amis de 38 et 68 ans, partagent un repas dans le jardin de Lucien à Authon-du-Perche, dans l'Eure-et-Loir. Le lendemain, jeudi, la voisine aperçoit d'abord le corps d'Olivier qui gît dans le jardin. Elle pense d'abord à "une bonne cuite", raconte-t-elle alors à l'Echo républicain. Puis, elle aperçoit Lucien sur une chaise, qui semble endormi devant un repas entamé. Après avoir tenté de les réveiller en criant, elle prévient les secours, qui constatent la mort des deux hommes. Mais leurs corps ne laissent aucune trace apparente d'agression. Aucune trace non plus de bagarre ni de cambriolage dans la maison.

La boîte de flageolets soupçonnée

Au lendemain de cette mort simultanée, l'hypothèse de l'empoisonnement est évoquée, tout comme celle du suicide des deux hommes. Mais selon Le Parisien, la piste de la crise de botulisme est alors privilégiée. Cette intoxication, qui peut entraîner une paralysie, voire la mort, provient d'un défaut de stérilisation. Une boîte de flageolets en conserve, consommée par les deux amis mercredi soir, avait d'ailleurs été envoyée à l'Institut Pasteur pour une analyse. Mais la piste avait été écartée par l'institut.

Fausse route et crise cardiaque

Cinq jours après les faits, les deux autopsies pratiquées sur les corps ont permis d'établir les causes de la mort, rapporte franceinfo ce mardi, citant le procureur de Chartres. Lucien, âgé de 68 ans, a succombé après avoir fait une fausse route alimentaire : il s'est étouffé avec un morceau de viande de pas moins de 40 grammes, soit l'équivalent d'un tiers d'un steak haché. Son ami, Olivier, 38 ans, était victime de problèmes de cœur. Il a fait une crise cardiaque en voyant son ami mourir sous ses yeux.