Bretigny, France

Il ne reste presque rien de la mairie du village de Brétigny, dans l'Eure. Le bâtiment a été entièrement détruit par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Les gendarmes privilégient la piste criminelle.

"Nous avons tout perdu", explique Marie-Christine Join-Lambert. "Les archives, l'Etat civil, les factures, l'histoire de la commune, on a tout perdu." L'élue s'est rendue sur place dès 5 heures du matin. Selon elle, la mairie était récente, construite il y a moins de 20 ans. "Le bâtiment était fonctionnel et en très bon état", poursuit-elle.

"Ça fait vraiment mal au cœur, je suis maire depuis 1989, je n'ai de problème avec personne" - Marie-Christine Join-Lambert, maire de Brétigny.

La maire doit maintenant se mettre en relation avec les assurances. Elle va aussi porter plainte, car pour elle l'incendie est criminel, et cela ne fait aucun doute. "On sait par où ils sont rentrés, ils ont cassé le volet et le carreau de la fenêtre pour rentrer dans le bureau", détaille l'élue. "Ça fait vraiment mal au cœur, je suis maire depuis 1989, je n'ai de problème avec personne, c'est purement gratuit et quand on voit les conséquences que ça peut avoir c'est vraiment problématique."

Au moins quatre incendies en une seule nuit

Ce dimanche matin, les enquêteurs de la gendarmerie étaient sur place pour relever d'éventuels indices. Ce n'est pas le seul incendie de la nuit dans la zone : une voiture a aussi été incendiée dans la cour d'une maison, toujours à Brétigny. Et sur la commune voisine de Livet-sur-Authou, c'est une caravane stationnée sur un terrain privé et la dépendance d'une autre habitation qui ont été incendiées, entre 4 heures et 6 heures du matin.