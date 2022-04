Eure : quatre blessés graves après un choc frontal entre deux voitures

Deux voitures se sont percutées, ce vendredi 29 avril, en soirée, sur la commune de l'Habit, dans l'Eure. Les six occupants sont blessés. L'accident a eu lieu sur la route départementale 68.

Un enfant de 12 ans gravement blessé

Parmi les six blessés, quatre le sont gravement selon les pompiers : un enfant de 12 ans, une femme de 45 ans et des jeunes de 17 et 22 ans. Un homme de 52 ans et un autre de 19 ans sont légèrement blessés.

Tous ont été transportés, par ambulance ou par hélicoptère, dans différents hôpitaux : Rouen, Évreux et Percy (en région parisienne).