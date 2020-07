Eure : quatre jeunes mis en examen après des incendies de voiture fin juin à Louviers

Les quatre incendiaires ont été interpellés en 15 jours. Ils avaient mis le feu à cinq voitures dans la nuit du 23 au 24 juin à Louviers dans l'Eure.

Périple nocturne

Dans la nuit du 23 au 24 juin, un petit groupe de jeune, inconnu des services de police, a incendié cinq véhicules dans le centre-ville de Louviers notamment rue des Remparts ou boulevard de Crosne. Tout commence vers 3h30 du matin et c'est un périple nocturne qui débute. Les quatre individus ont d’abord dégradé puis volé à l'intérieur des voitures. Ils s'alcoolisent en buvant des bières dérobés dans différents véhicules. Ils mettent le feu ensuite à plusieurs voitures. Un garage part également en fumée.

La police de Val-de-Reuil-Louviers interpelle un des malfaiteurs quelques minutes après les faits. L'exploitation de la vidéo de surveillance et des téléphones ont permis d'identifier les trois autres jeunes. L'enquête va durer 15 jours. Ils sont arrêtés puis présentés au parquet d'Evreux vendredi 10 juillet. Parmi eux, deux sont mineurs et seront convoqués devant le tribunal des enfants. Les deux autres, majeurs, ont été mis en examen et ont interdiction de se rendre à Louviers.

Les quatre individus vont comparaître fin août.

Procédure pour outrage

Les enquêteurs précisent également que trois des quatre jeunes interpellés ont été insultants envers les forces de police. Ils ont notamment proféré des menaces de mort et des insultes. Une policière a été traitée de "salope". Une procédure pour outrage a donc été ouverte.