Eure: un automobiliste écroué pour avoir tué une cycliste, un appel à témoins lancé pour identifier la victime

l'accident a eu lieu sur une route dans le secteur du Neubourg et de Grand Bourgtheroulde.

Les gendarmes de l'Eure lancent un appel à témoins ce mercredi pour retrouver l'identité et le corps d'une cycliste, qu'un automobiliste est soupçonné d'avoir accidentellement renversée puis volontairement tuée, a annoncé ce mercredi le le parquet d'Évreux.

Lors de la conférence de presse, Rémi Coutin, le procureur de la République d’Évreux, a précisé que le suspect de 46 ans a été mis en examen au mois de juin et placé en détention provisoire.

Mais la victime, elle, n'a jamais été retrouvée et les autorités ne connaissent même pas son identité.

Toute personne susceptible de détenir des éléments peut contacter le 07 77 20 64 00.

Affaire découverte deux mois après les faits

Les gendarmes découvrent cette affaire en mai, plus de deux mois après les faits qui se sont déroulés entre le 8 et le 9 mars 2022.

Mi-mai, une femme se présentait à la gendarmerie de Dieppe pour dénoncer un meurtre commis, selon elle, par son ex-compagnon deux mois plus tôt.

Elle relatait que le 9 mars cet homme, un charpentier d'origine polonaise dont elle venait de se séparer, l'avait appelée, "manifestement paniqué et sous l'emprise de l'alcool, pour lui dire qu'il venait de tuer quelqu'un" en voiture, a déclaré à la presse le procureur de la République d'Evreux, Rémi Coutin.

"Cette femme ressemblait à une clocharde"

Le 13 mars, son ex-compagnon lui avait confié avoir percuté une femme qui circulait à vélo alors qu'il était ivre. "Cette femme était âgée d'une soixantaine d'années et ressemblait, selon ses termes, à une clocharde", a précisé le procureur.

L'homme lui a raconté avoir chargé le corps et le vélo dans son véhicule avant de les cacher dans un talus et être revenu avec une pelle pour les enterrer.

Victime "achevée à coups de pelle"

A son retour, la cycliste étant toujours vivante, "il l'avait achevée en lui portant plusieurs coups de pelle avant de l'enterrer avec son vélo", selon le récit rapporté par le magistrat.

Le charpentier avait déclaré le vol de son véhicule le 10 mai, qui avait été découvert calciné le 12 avril sur un chemin.

Le suspect donne deux versions

Interpellé le 21 juin, le suspect a donné lors de sa garde à vue "deux versions diamétralement opposées" : d'abord celle d'"une blague à son ex-compagne afin qu'elle le prenne en pitié et revienne vivre avec lui" avant d'expliquer qu'il avait "bien percuté une cycliste" mais que "celle-ci s'était remise et avait pu repartir".

Finissant par reconnaître avoir incendié lui-même son véhicule, il "se murait dans le silence" lorsque les enquêteurs lui demandaient pourquoi.

Mis en examen des chefs d'"assassinat, recel de cadavre, destruction de preuve et dénonciations mensongères", il était placé en détention provisoire.

"Mais nous nous trouvons face à une situation particulière puisque nous n'avons pas de corps, et nous n'avons pas non plus d'identité quant à la victime supposée", a souligné Rémi Coutin.