Un homme de 64 ans a été mis en examen ce mercredi. Il est soupçonné de viols et agressions sexuelles sur des jeunes hommes qu'il avait en apprentissage. La police de Vernon lance un appel à témoins pour recueillir davantage de témoignages.

Eure : un homme mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur des mineurs pendant 47 ans

Une information judiciaire a été ouverte ce mercredi soir par le parquet d'Evreux. Un homme de 64 ans a été mis en examen pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs, âgés pour certains de moins de 15 ans.

La police de Vernon a d'ailleurs lancé un appel à témoins pour recueillir davantage de témoignages.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le mis en cause tenait un établissement de restauration et avait l'habitude d'y accueillir des apprentis, ce sont précisément ces apprentis que l'homme aurait visés. Les faits les plus anciens pourraient remonter à il y a près de 50 ans.

L'homme a été interpellé à la suite de plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs. Une nouvelle audience aura lieu la semaine prochaine concernant son éventuel placement en détention provisoire.