Eure : un trafic de vols de véhicules utilitaires démantelé

Un vaste trafic de vols de véhicules utilitaires est démantelé dans l'Eure. Cinq personnes âgées 20 à 42 ans ont été interpellées mardi 25 avril et placées en garde à vue. Les gendarmes de la section de recherche de Rouen ont réussi ce démantèlement un peu par hasard.

Ils enquêtaient sur une affaire de vol de cuivre, 50 tonnes pour un préjudice estimé à 250.000 euros. Mais ils sont tombé sur encore plus gros : dans cette première enquête, les gendarmes repèrent un groupe de malfaiteurs qui volent, de nuit, des véhicules utilitaires, qui sont entièrement désossés et dont les pièces détachées sont ensuite revendues.

Cinq personnes interpellées

Les enquêteurs identidient la tête du réseau, un homme qui vit aux Trois-Lacs, dans l'Eure, au pied d'une falaise qu'il a creusée pour y stocker la marchandise. Ils observent les allers-et-venues et, mardi 25 avril, une vaste opération est lancée. 60 gendarmes interviennent au petit matin et interpellent cinq personnes âgées entre 20 et 42 ans. Des habitants de l'Eure et des Yvelines sont placés en garde à vue.

Aux Trois-Lacs, ils découvrent un vaste atelier automobile clandestin, avec une quinzaine de véhicules volés et plus de 70 clés de contact. Le mercredi 26 avril, les gendarmes interpellent cette fois le receleur, un homme de 51 ans originaire du Val d'Oise, lui aussi placé en garde à vue. Le trafic durait depuis un mois pour un préjudice estimé à 400 000 euros.