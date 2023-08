Eure : une autopsie va être pratiquée sur les deux corps découverts à Pîtres

Deux corps ont été découverts vendredi dernier en fin d'après-midi dans une maison de Pîtres, dans l'Eure, près de Pont-de-l'Arche. C'est un proche, inquiet de plus avoir depuis quelques temps de nouvelles des deux femmes depuis quelque temps, qui a donné l'alerte. Les gendarmes et les pompiers ont eu des difficultés pour accéder à leur domicile, car le jardin était envahi d'herbes et d'arbustes qu'ils ont dû couper à la machette. Après avoir fracturé la porte, ils ont découvert les corps sans vie de la mère d'une soixantaine d'années et de sa fille d'une quarantaine d'années, lourdement handicapée mentale selon le procureur d'Évreux. Elles gisaient au milieu d'un véritable capharnaüm, la sexagénaire souffrait du syndrome de Diogène, qui se caractérise par une tendance pathologique à accumuler des objets.

ⓘ Publicité

Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances de leur décès et le parquet n'exclut, aucune piste même si la piste criminelle n'est pas privilégiée. La mère est-elle morte et sa fille n'a-t-elle pas pu subvenir seule à ses besoins ? Double suicide, mort accidentelle ou naturelle ? L'autopsie qui sera pratiquée lundi prochain à l'institut médico-légal de Rouen devrait permettre d'en savoir plus.