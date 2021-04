Eure : une église du XVIe siècle ravagée par un incendie à Romilly-la-Puthenay

"C'est un condensé de l'architecture normande" qui vient de partir en fumée, selon le ministre des Outre-mer et ancien président du département de l'Eure, Sébastien Lecornu. L'église Saint-Aubin de Romilly-la-Puthenay a complètement été détruite par un incendie ce samedi 17 avril, vers 6 heures.

Une quarantaine de pompiers était toujours sur place en milieu de matinée. Ils ont pu sauver ce qui était dans la sacristie, à savoir quelques toiles de peinture et une statuette en terre cuite datant du XVe siècle. Malheureusement l'église, datant elle du XVIe siècle, est totalement ravagée. Seuls subsistent ses quatre murs.

Un million d'euros de dégâts

Des tableaux, le retable et la statue de la Vierge qui étaient auparavant dans l'autre église du village et qui y avaient été transférés, sont également parties en fumée. Selon un premier bilan, il y en aurait pour au moins 1 million d'euros de travaux. Le ministre originaire de l'Eure Sébastien Lecornu promet que le gouvernement fera "tout pour qu'une reconstruction soit possible".

Le président du conseil départemental, Pascal Lehongre, le sénateur Hervé Maurey ainsi que l'architecte des bâtiments de France, France Poulain, se sont rendus sur place.