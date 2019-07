Eure : une enquête de gendarmerie ouverte après la mort d'un parapentiste au Marais-Vernier

Marais-Vernier, France

Un grand soleil et un léger vent. Les conditions étaient idéales hier soir pour voler en parapente. Malheureusement, la soirée a viré au drame pour un parapentiste originaire de Bretteville en Seine-Maritime. "Le parapentiste était avec un groupe, il a décollé un peu avant 18 heures de la piste d'envol située près du panorama sur le marais. Et au bout de 13 minutes de vol, le parapentiste qui était derrière lui n'a plus vu sa voile, il s'est inquiété. Et en le cherchant, il a vu qu'il s'était écrasé au sol", raconte le maire du Marais-Vernier, William Calmesnil.

Le parapentiste allait avoir 59 ans ce mercredi, "il n'avait pas d'antécédents cardiaques" selon l'élu. La victime s'est écrasée dans la cour d'une maison qui n'était pas habitée.

La victime allait avoir 59 ans ce mercredi

Une enquête de gendarmerie est ouverte, le matériel a été saisi et une autopsie va être réalisée. "Ce n'est pas le premier accident de parapente qui se déroule dans la commune, mais hors de question pour moi d'interdire les vols, qui sont bien encadrés", conclut William Calmesnil.

En mai dernier, une femme, qui pratiquait le parapente en tandem, est décédée lors d'un accident à Quitteboeuf dans l'Eure.