Deux hooligans russes renvoyés aux assises pour l'agression d'un Anglais lors de l'Euro 2016 à Marseille

C'était à quelques pas du Vieux-Port, le 11 juin 2016, avant le match Angleterre-Russie de l'Euro de football. La tension monte d'un cran entre les supporters des deux pays et Andrew Bache, un chauffeur-livreur anglais de 51 ans, est la cible de jets de chaises et de bouteilles. Il prend la fuite.

Poursuivi, il est ensuite frappé par un groupe de cinq supporteurs russes à coups de poings et de pieds. Des CRS volent à son secours, mais les lésions au crâne sont importantes et ont provoqué, selon un expert, de "graves séquelles physiques et psychiques, permanentes et définitives". Son fils a dû quitter l'Australie pour s'occuper de lui.

Interpellés plus d'un et demi après les faits

S'en suit une longue enquête pour retrouver les agresseurs d'Andrew. En octobre 2016, une équipe d'enquête commune franco-britannique se met en place et traque sur les réseaux sociaux les supporters russes venus à Marseille. L'analyse des images permet de repérer deux hommes : Pavel Kosov, un chauffeur de 33 ans, et Mikhail Ivkine, un professeur de sport âgé de 34 ans.

En février 2018, ils sont tous deux interpellés, à Cologne pour le premier et à Munich pour le second, lors d'une escale sur un trajet les conduisant de Russie en Espagne pour un match du Spartak Moscou à Bilbao. Un mois plus tard, ils sont placés en détention en France.

Jugés pour violences en réunion

Les deux Russes reconnaissent les coups, mais assurent avoir répondu aux provocations de supporters anglais. Ils estiment que leurs coups ne peuvent pas expliquer les séquelles endurées par Andrew Bache.

C'est donc la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui décidera de leur sort. Tous les deux seront jugés pour violences en réunion avec armes suivies d'une infirmité permanente. Ils encourent 15 ans de réclusion criminelle.