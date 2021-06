Euro de football : à Nantes, pas de match diffusé sur la plupart des terrasses

"On perd un peu la magie du football", souffle Gurwan, responsable du "Peter Mc cool". Sa terrasse, comme pour la plupart des bars nantais, sera privée du premier match de l'équipe de France de football à l'Euro 2021, ce mardi 15 juin, et de tous les autres jusqu'au 30 juin.

Tous les clients assis

"'Les écrans ne devront pas être orientés vers l'espace public ou les voies de circulation", demande la ville aux restaurateurs, afin qu'il n'y ait pas d'attroupement devant le match, à l'extérieur, et que les distanciations soient respectées. Il faut également que tous les clients soient assis.

"Pour la coupe du monde 2018, il y avait deux écrans dehors et plein de monde assis, debout, sur la pelouse en face, se souvient Anthony, co-responsable du "Côté plage". "Cette année, notre chiffre d'affaires sera différent, mais je pense que l'ambiance sera la même, sourit-il. On va essayer de respecter les distances de sécurité, mais s'il y a des buts, ça va être difficile."

23 heures pétantes, c'est compliqué !

Le couvre-feu est toujours en vigueur et débute à 23 heures. "À 22h50, dès la fin du match, on fait partir tout le monde, poursuit Anthony. "Il faut s'organiser, ajoute Sébastien, qui travaille au "Bureau", anticiper les encaissements, arrêter de servir à 22h30. Le but, c'est que les gens partent direct après le match et c'est ce qu'on va leur demander mais 23 heures pétantes, c'est compliqué."