Eurockéennes 2019 : Ce que l'on sait de la plainte pour viol

Belfort, France

Une plainte pour viol a été déposée ce samedi. Selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, les faits se seraient déroulés en marge du festival, à proximité du camping, dans la nuit de vendredi à samedi.

La victime et son agresseur présumé se connaissaient, ils sont venus au festival ensemble. En revanche, nous ne savons pas pour l'instant ni leur âge, ni la nature de leur relation.

Intervention des gendarmes

Les gendarmes du Territoire de Belfort ont reçu un signalement dans la nuit. Ils sont allés sur place et ont interpellé l'auteur présumé des faits. L'homme a été placé en garde à vue et présenté au parquet samedi en vue d'un jugement. On ne sait pas, à ce stade, s'il a reconnu ou non les faits.

Quant à la victime, elle a été prise en charge dans la nuit par le médecin des pompiers du festival pour examens médicaux.