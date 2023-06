Eurockéennes de Belfort : une centaine de vols de téléphones pour la première journée du festival

Ils ont sévi pendant les premiers concerts du festival. Un ou plusieurs voleurs se sont emparés d'une centaine de téléphones pendant les concerts de la première soirée d'ouverture des Eurockéennes sur les bords du Malsaucy, près de Belfort, ce jeudi. Selon les festivaliers victimes, se surtout lors de bousculades que ces vols ont eu lieu : "Pendant un pogo lors du concert du rappeur Niska, mon fils s'est fait voler son téléphone qui était dans sa poche", témoigne ce festivalier. "A la fin du concert, on était près de 50 à chercher notre téléphone !", confirme ce Terrifortain qui assistait au concert.

Selon les gendarmes du Territoire de Belfort, "trois ou quatre plaintes ont été déposées" dans la nuit et au petit matin. Pour toutes les personnes victimes, il est possible de porter plainte directement sur le site du festival. "Les gendarmes sont présents dans le camping toute la journée", confirme le Colonel Jacques Mérino. Et pour tous ceux qui sont déjà rentrés chez eux, il faut rendre sur à la gendarmerie ou déposer une pré-plainte en ligne. Pour l'instant, aucun suspect n'a été interpellé pour ces vols de téléphones.