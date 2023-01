Euromillions : des gagnants handicapés accusent leurs proches d'avoir dilapidé le jackpot de 500 000 euros

Lui est aveugle, elle, handicapée à 80%. Ils jouaient toujours les mêmes numéros, et ce 12 août 2014, dans un tabac de Montignac en Dordogne, ils avaient tiré le gros lot. 513.136,70 euros, à Euromillions. Le couple âgé à l'époque de 59 et 61 ans n'a pas d'enfants. "Totalement dépassés" en voyant l'ampleur de leur gain selon leur avocat Me Eric Barateau, ils décident de contacter leur famille la plus proche, une nièce de la région toulousaine dont le mari est banquier.

Le directeur d'agence bancaire et sa compagne, âgés de 54 ans aujourd'hui, sont renvoyés ce mercredi 4 janvier devant le tribunal correctionnel de Périgueux, pour abus de faiblesse sur des personnes vulnérables. A l'origine de la discorde, un contrat moral noué entre eux et le couple de personnes âgées. Les Haut-Garonnais les auraient convaincu de dire à la Française des Jeux qu'ils avaient tous les quatre payé le ticket gagnant ensemble, afin de partager les gains.

Leurs proches empochent 80% du jackpot

La nièce et son mari empochent 80% de la somme, laissant peau de chagrin aux véritables gagnants. En échange, ils font construire une maison pour le couple de personnes âgées à Beauregard-de-Terrasson, et promettent de subvenir à leurs besoins. La maison de 130 mètres carrés environ est sur pied en mai 2017. Le couple emménage, mais ce sont les Toulousains qui sont propriétaires.

La belle histoire déraille en 2020, quand le couple handicapé découvre que les 500 000 euros ont été dilapidés. Ils accusent la nièce et le banquier d'avoir remboursé leurs propres dettes avec l'argent, d'avoir acheté deux appartements à Toulouse. Ils font de plus payer un loyer au couple handicapé dans la maison construite pour eux. Et quand les deux personnes âgées décident d'arrêter de payer, les Toulousains lancent une procédure pour tenter de les faire expulser.

La nièce et son mari contestent tout abus

Le couple de Beauregard-de-Terrasson décide de porter plainte, et la brigade de recherches de la gendarmerie de Sarlat est saisie. La nièce et son mari "contestent intégralement" avoir abusé d'eux, selon leur avocat, Me Clément Rouger, qui parle d'une affaire "rocambolesque". Ses clients contestent notamment la situation de faiblesse du couple handicapé. Pour eux, les sexagénaires savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ce n'est que lorsqu'un conflit a éclaté pour une histoire de travaux sur la chaudière de la maison, que les relations se seraient envenimées.

Dans cette affaire, la justice a opéré d'importantes saisies pénales à titre conservatoire sur le patrimoine des deux prévenus le temps de l'enquête. La maison du couple de personnes âgées, et deux appartements en région toulousaine ont été saisis, pour une valeur totale d'environ 500.000 euros. La nièce et son mari seront jugés ce mercredi. Si le tribunal les condamne, la justice pourrait exiger la confiscation des biens immobiliers pour réparer le préjudice.