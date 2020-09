EuroMillions : un jackpot à 157 millions d'euros pour un couple d'Alsaciens

C'est le journal Le Parisien qui révèle l'information lundi 14 septembre. Un couple d'Alsaciens vient d'empocher la coquette somme de 157 millions d'euros à l'EuroMillions, le troisième plus gros jackpot en France de la loterie européenne. Les deux veinards ont validé leur grille à Sélestat (Bas-Rhin), et ont trouvé les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles lors du tirage du 1er septembre.

Le soir du tirage, "c'est madame qui a vérifié les numéros juste avant de se coucher", raconte Le Parisien, et le couple n'a pas fermé l'œil de la nuit.

Le record absolu de gain à l'EuroMillions s'élève à 190 millions d'euros, raflé à quatre reprises : en Espagne en 2017, au Portugal en 2014 et au Royaume-Uni en 2012 et en 2019. En France, le record national s'élève à près de 170 millions d'euros : c'était en 2012 dans les Alpes-Maritimes. Ce nouveau gain place la France sur la première marche du podium, à égalité avec le Royaume-Uni, en nombre de gagnants.