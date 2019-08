Hélicoptère, renforts à cheval : gros dispositif de sécurité à Strasbourg avant le match contre Francfort

La préfecture du Bas-Rhin a renforcé le dispositif de sécurité avec davantage de forces de l'ordre et de stadiers à Strasbourg, en vue du match d'Europa League jeudi soir.

Strasbourg, France

Des camions de police et de gendarmerie stationnés ou en patrouille, un hélicoptère qui tourne au-dessus de Strasbourg, la brigade franco-allemande à vélo, six policiers allemands à cheval : le dispositif déployé en vue du barrage aller d'Europa League entre le Racing Club de Strasbourg et l'Eintracht Francfort est important, jeudi 22 août. Le match a été classé à haut risque par les autorités. La police allemande a également envoyé un canon à eau, qui ne sera utilisé qu'en cas de débordements de supporters.

Déploiement de gendarmes, le 22 août 2019 à Strasbourg © Radio France - Lucas Martin-Brodziki

Une "fan walk" de supporters francfortois est programmée avant le match au départ de Kehl (Allemagne) jusqu'au stade de la Meinau, en passant par Rivétoile.

La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) prévoit des perturbations de circulation sur les lignes de trams C, D et E et certaines lignes de bus. Le déploiement important des forces de l'ordre suscite quelques réactions étonnées sur les réseaux sociaux.

Le préfet du Bas-Rhin a pris mardi un arrêté encadrant la circulation des supporters allemands, qui ne disposent que de 1.000 places dans le parcage visiteurs du stade de la Meinau. Il leur est interdit entre 9h et minuit de se promener aux abords du stade, sauf pour aller au match. Ils n'ont pas le droit de transporter de pétards ou de fumigènes. Le dispositif de sécurité a été renforcé avec davantage de policiers et de stadiers que d'habitude.