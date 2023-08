Europa Park : une scène s'effondre sur un grand huit, sept personnes blessées

Un accident s'est produit ce lundi après-midi à Europa Park, à Rust, rapportent nos confrères du Badische Zeitung. Dans le quartier portugais, une tour de 25 mètres servant à un spectacle de plongée, le High Diving Show, s'est partiellement effondrée, pendant une représentation, et la piscine s'est fissurée, se déversant en partie dans l'attraction voisine, les montagnes russes Atlantica Supersplash. C'est en tout cas ce qu'affirme un porte-parole du parc à nos confrères allemands.

La police allemande fait état de sept blessés, cinq artistes et deux visiteurs. Trois ont été transportés à l'hôpital pour observation. Une enquête a été ouverte. Aucun dégât matériel majeur n'a été constaté : l'attraction devrait rouvrir mardi, mais on ne sait pas si le spectacle aura lieu à nouveau. C'est le deuxième incident cet été à Europa Park, après l'incendie qui avait notamment endommagé les bûches et l'Alpen Express.