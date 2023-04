Eurostar : un vieil obus retrouvé dans un bagage en gare de Lille-Europe

En effectuant les contrôles de sécurité pour accéder à l'Eurostar, les douaniers ont fait une découverte qui les a interloqué dimanche 9 avril 2023 : un obus dans un bagage. Les démineurs sont intervenus et ont assuré que l'objet était désarmé et donc non dangereux.

On retrouve encore régulièrement des obus de la Seconde Guerre Mondiale © Radio France - Béatrice Dugué Fausse alerte à la bombe à la gare Lille-Europe ce dimanche 9 avril 2023. Vers 17h, le trafic a été interrompu pendant deux heures car les douaniers ont fait une terrifiante découverte en contrôlant les bagages d'un passager : il y avait un obus dedans. Ils ont alors immédiatement contacté les démineurs pour connaître le niveau de dangerosité de l'objet.

Heureusement, cette bombe était désarmée et ne pouvait donc pas exploser. Ce n'est pas la première fois qu'un ancien obus passe de Lille à l'Angleterre par le train, les Anglais semblant férus de reliques de la guerre.