"Eux ils tirent, ils s'en foutent, mais ça change une vie", Dylan, éborgné lors d'une manifestation

Montpellier, France

C'était l'une de ses toutes premières manifestations, elle a très vite tourné au drame. Le 27 avril 2019, la vie de Dylan, 18 ans à l'époque, a basculé lors de l'acte 24 des gilets jaunes. "On était à la préfecture, on manifestait pacifiquement, et sans raison, un CRS a envoyé quatre grenades de désencerclement. J'en ai reçu une dans l’œil droit, se rappelle le jeune homme. Je la vois à mes pieds, et après ça a fait comme un flash blanc. _La douleur, je ne l'ai pas sentie, tellement j'ai eu mal_. Ça anesthésie."

Une vie bouleversée

Pris en charge par des street-medic, il est envoyé aux urgences. Il restera hospitalisé pendant cinq jours, et va surtout garder des séquelles à vie. "Je ne vois plus du côté droit, articule difficilement Dylan. J'arrive même plus à me raser, à attraper des trucs. J'attrape à côté, derrière...Il y a tout ça, et _il y a aussi les pertes de mémoires_. On vient de me dire quelque chose, je l'oubli. Et mon comportement aussi a changé. Je m'énerve pour un rien. Avant ce n'était pas ça."

Handicapé par la perte de son œil, il a dû abandonner son emploi de manutentionnaire. "J'étais en train de passer le permis, c'est mort. Le travail, c'est mort, énumère-t-il, dépité. Du coup tu dois des sous, mais je n'ai plus de salaire et pas d'aide de Pôle Emploi. C'est tout un engrenage après".

Dylan a beaucoup de mal à retrouver une vie quotidienne. Il a passé les derniers mois à rassembler des preuves pour constituer un dossier solide avant de porter plainte contre l'auteur du tir. "Moi je veux que justice soit faite, explique-t-il. Qu'il paye. Qu'il se rende compte de son erreur. Celui qui a fait ça, je pourrais être son fils et il s'en fout ! Eux ils tirent, ils s'en battent les couilles. Mais ça change une vie, vraiment."

Des manifestations de "mutilés"

Des marches pour demander l'interdiction des armes mutilantes sont régulièrement organisées. La 4ème avait lieu dimanche 12 janvier à Montpellier. Elle a rassemblé environ 500 personnes de la place de la Comédie à la gare en passant par la préfecture, où les manifestants ont déposé des ballons en forme d'œils.

Environ 500 personnes ont manifesté à Montpellier pour demander l'interdiction des armes mutilantes © Radio France - Elena Louazon

Le témoignage de Dylan, éborgné lors d'une manifestation Copier