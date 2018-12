Eva Bourseau était "solaire, elle avait la joie de vivre" selon sa famille au procès

Après trois jours d'audience essentiellement consacrés aux accusés et à l'enquête, la tante maternelle et la cousine d'Eva Bourseau s'expriment.

Toulouse, France

Les mots ont du mal à sortir. Béatrice et Luna Weber, la tante maternelle et la cousine de la victime ont la gorge nouée par l'émotion. Ce mercredi, les médecins légistes sont appelés à la barre pour détailler leurs constatations. Des détails insupportables à entendre. La famille préfère sortir de la salle. "C'est difficile, reconnaît Béatrice. On a l'impression de revenir trois ans en arrière." Fin juillet 2015, l'étudiante de 23 ans est tuée dans son appartement de Toulouse par deux autres étudiants. Un meurtre sauvage, à coup de poing américain et de pied de biche, avant de retrouver le corps immergé dans un bain d'acide.

Un procès pour faire éclater la vérité

Trois ans plus tard, la tante et la cousine tiennent absolument assister à chaque jour du procès. "C'est un devoir pour Eva et pour ses parents", précise Luna, qui attend de pouvoir s'exprimer à la barre.

Car le but de leur présence est aussi de montrer un autre visage d'Eva Bourseau. "Le procès la dépeint comme quelqu'un qui est en pleine déchéance vis-à-vis de la drogue, explique sa tante. Mais c'est pas du tout l'image qu'on a d'elle."

"On sait quelle image on veut garder d'elle." - Béatrice Weber, sa tante maternelle Copier

Jusqu'à ses 22 ans et son installation à Toulouse, Eva est "très famille". "Ensuite elle a construit sa vie ici, c'est normal", reconnaît Béatrice. Mais les deux femmes ont des milliards de souvenirs avec elle. "Notamment quand on partait en vacances en famille, se souvient Luna avec émotion. On dormait dans le même lit et on parlait, on rigolait jusque tard dans la nuit."

"Quand je pense à Eva, je pense à son sourire, à sa joie de vivre." - Béatrice Weber

La jeune femme est décrite comme quelqu'un de "solaire", "très humaine" et "qui faisait le bonheur de sa maman". Sa mère, qui n'est pas présente au procès. "Ma soeur est effondrée. Elle n'est pas capable de venir. Ils ont détruit plusieurs vies et je leur en veux doublement."

Pour Luna, Eva était "un peu comme une grande soeur". Enfants, elles étaient voisines. Chaque matin, elles se retrouvaient dans le bus, "moi pour aller au collège, elle au lycée. C'était ma seule cousine."

"On veut rappeler aux accusés qu'ils ne la connaissent pas comme nous." - Luna Weber

Le combat continue, "pour Eva", pendant les sept jours qui précèdent le verdict. "Le procès est notre dernière épreuve, conclut Béatrice. Après, il restera le vide et les souvenirs."

Bientôt, certains fêteront Noël. Mais les Weber ne le fêtent plus depuis trois ans.