EVA : le nouvel outil d'entrainement au tir des policiers

Les policiers viennent de se doter d'un nouvel outil d'entraînement au tir, EVA, comme Entraînement au tir Vidéo Assisté. En plus de leurs trois séances de tir annuelles, ils peuvent donc, désormais, s'exercer sur des personnages en mouvement, dans des situations très concrètes, comme des halls de gare, des aéroports, des rues, et apprécier, en vitesse réelle, s'il convient de faire feu ou pas. L'objectif : améliorer la perception de la légitime défense et renforcer la maîtrise des aspects légaux et décisionnels.

Les policiers à l'entraînement avec EVA

Le dispositif EVA a été conçu par un policier, le major Pascal Tran, qui connait bien, pour les avoir vécues, les situations dans lesquelles peuvent se retrouver les policiers, notamment ceux de l'opération Sentinelle, avec la difficulté de savoir s'il convient de faire feu ou pas.

Le protocole est tout à fait innovant car il intègre un simulateur de situations de tir et permet aux policiers de tirer à balles réelles, ce qui rend encore plus réaliste leur entraînement.

Entraînement EVA © Radio France - sylvie charbonnier

Le dispositif est mis en place dans tous les stands de tir de la police de Paris et de petite couronne. Il doit être généralisé à toute la France.