Évacuation de l'hypermarché Leclerc à Guéret après un début d'incendie

Le feu a pris dans la boulangerie du Leclerc de Guéret ce jeudi midi, les clients et salariés ont été évacués. Les pompiers ont rapidement réussi à éteindre les flammes.

Guéret, France

C'est vers 13h10 ce jeudi qu'un incendie s'est déclaré dans un four de l'espace boulangerie de l'hypermarché Leclerc à Guéret. Les salariés ont fait évacuer l'ensemble du magasin. Les clients ont du patienter dehors pendant plus d'une heure et demie, le temps que les pompiers interviennent. Ces derniers ont rapidement réussi à éteindre les flammes, personne n'a été blessé. Le magasin a pu rouvrir ses portes vers 15h.