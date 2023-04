Evacuation de migrants en cours au pôle hippique de Saint-Lô

Depuis 10h ce vendredi matin, la police intervient au pôle hippique de Saint-Lô pour évacuer 35 migrants qui s'étaient installés illégalement samedi dernier dans 7 anciens logements de palefreniers. Des logements à l'abandon, vétustes qui font partie d'un plan futur de réhabilitation, mais qui aujourd'hui, ne sont pas aux normes de sécurité.

Ces migrants, jusqu'ici, occupaient une habitation route de Torigny, mais elle est vouée à la destruction dans le cadre de travaux routiers. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés au Pôle Hippique, qui a porté plainte le samedi 1er avril. Quatre jours plus tard, le 5 avril, le préfet a pris un arrêté d'expulsion les obligeant à quitter les lieux sous 24h, d'ici ce vendredi soir. Le collectif saint-lois d'aide aux migrants et le MRAP dénoncent cette évacuation selon eux "express" et s'inquiètent du sort de ces 35 personnes, dont des femmes et des enfants.

Un recours en justice déposé par deux associations

Un recours en justice a été déposé. Jacques Declomesnil le président du MRAP Comité Manche : "ça nous choque, car les délais sont très rapides. Il y a des familles et des jeunes enfants qui n'ont aucune solution de rechange, ça nous scandalise. C'est vraiment le reflet d'une société où l'on pénalise les plus pauvres et les plus démunis. L'Abbé Pierre disait que quand une loi est inhumaine, c'est un devoir de s'opposer à la loi. On demande aux élus de la région, du département, de l'agglo et de la ville de Saint-Lô d'intervenir auprès du préfet pour qu'il mette en place une gestion plus humaine. On n'a jamais vu ça à Saint-Lô, un délai aussi bref par rapport à un problème aussi grave sur le plan humanitaire. C'est très inquiétant. "