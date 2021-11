Evacuation en cours des 1.500 migrants du camp de Grande-Synthe

L'évacuation du camp de migrants de Grande-Synthe près de Dunkerque est en cours ce mardi matin. C'est la Préfecture des Hauts-de-France qui a donné l'ordre d'évacuer ce camp où 1.500 migrants vivent. Des hommes, des femmes et des enfants sont présents dans des camps installés en face de la zone commerciale Auchan. Dans la commune, c'est du jamais vu depuis 2015 : le nombre de migrants a triplé en à peine deux mois.

L'association Utopia craint que cette évacuation ne "mène encore à une dispersion et invisibilisation des personnes, sans aucune réelle solution d'accompagnement et de prise en charge". Malgré les températures qui chutent, les migrants sont toujours aussi nombreux à tenter la traverser de la Manche, entre le Calaisis et l'Angleterre. Le vendredi 12 novembre, 71 migrants ont été secourus entre Dunkerque et Boulogne sur mer. Depuis le jeudi 11 novembre, trois personnes sont portées disparues, alors qu'elles tentaient la traversée du détroit du Pas-de-Calais en kayak.

Des migrants sont en train de quitter le campement. © Radio France - Théo Boscher

Depuis le début de l'année, le bilan officiel des autorités françaises fait état de 3 morts et 4 disparus. Deux personnes sont décédées, rien qu'entre le 2 et le 4 novembre dernier.