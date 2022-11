Un troisième immeuble évacué à Lille rue de la Monnaie

Evacuations en série, rue de la Monnaie à Lille. Un jour après avoir fait évacuer deux immeubles bourgeois de cette rue du Vieux-Lille , la mairie a pris un nouvel arrêté d'évacuation pour un immeuble voisin, ce vendredi 25 novembre.

Après les habitants et les commerces des numéros 46 et 48, c'est donc au tour des occupants du 44 de devoir quitter les lieux. Ce sont les expertises menées ce vendredi dans la rue, après le signalement de fissure dans les caves et de "situations de danger" dans les deux premiers immeubles, qui ont suscité des inquiétudes. Trois habitants et un commerce, le chocolatier Astral Chocolat, ont été évacués ce vendredi.

Alertes de longue date sur l'immeuble voisin

Selon la mairie de Lille, les premiers signalementsremontent à l'automne 2021 au 48 rue de la Monnaie. Mais un ancien locataire dit lui avoir déposé une plainte dès septembre 2020. "Un jour, le plafond de l'entrée m'est tombé sur la tête, raconte-il. J'ai passé un an les fenêtres ouvertes... je n'arrivais pas à les fermer car le bâtiment bougeait." Cet aide-soignant a déménagé en 2020, "parce que je craignais pour ma vie" affirme-t-il.

Les locataires ont trouvé des fissures dans la cave. - Jules Decaudain (document transmis)

Le syndic de l'immeuble avait déjà mandaté un bureau d'étude pour les problèmes de fissures dans la cave. Des travaux avaient été préconisés à l'époque, sans que les propriétaires n'agissent en conséquence.