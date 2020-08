Evacuation rue de la Fonderie à Toulouse : un immeuble menace de s'effondrer

Evacuation dans le centre-ville de Toulouse ce mardi matin, suite à l'effondrement d'une partie d'un immeuble. Les pompiers ont été alertés vers 8h et demi, l'opération est en cours dans le quartier des Carmes, rue de la Fonderie.

C'est un immeuble en travaux qui a commencé à s’effondrer vers 8h et demi ce mardi matin, dans le centre-ville de Toulouse. Le bâtiment est situé dans le quartier des Carmes, à l'angle entre la rue de la Fonderie et la place du Salin. Les pompiers ont évacué la zone et ont mis en place un périmètre de sécurité. D'après eux, c'est tout l'immeuble qui risque de s'effondrer.

Cet effondrement a des conséquences sur le trafic du métro B à Toulouse. Tisséo informe les voyageurs que le métro est partiellement interrompu en raison d'une intervention des pompiers dans l'environnement du métro rue de la Fonderie. Les stations non desservies sont :

- Ramonville

- Université Paul Sabatier

- Faculté de Pharmacie

- Rangueil

- Saouzelong

- Saint Agne SNCF

- Empalot

- St Michel - Marcel Langer

- Palais de Justice

- Carmes

- François Verdier

D'après tisséo : "La ligne B du métro fonctionne normalement entre les stations Jean Jaurès et Borderouge. Les lignes de bus 34 et 44 sont prolongées jusqu'à la station Ramonville."