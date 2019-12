Évacuation tendue devant un dépôt de bus de Saint-Denis bloqué par des grévistes

Saint-Denis, France

Comme chaque matin depuis le début du mouvement social contre les retraites, des dépôts de bus de la RATP sont bloqués par des chauffeurs grévistes en région parisienne et comme chaque matin, des policiers interviennent pour lever ces blocages. Ce matin, l'évacuation a été musclée au dépôt Pleyel de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Évacuation musclée

Les grévistes ont commencé à bloquer le dépôt de bus Pleyel dès 4h30 du matin avec le soutien de plusieurs enseignants venus prêter mains fortes, ainsi que des étudiants, fonctionnaires et des syndicalistes. Le député de la France Insoumise, Eric Coquerel, était également présent.

La situation s'est tendue lorsque les policiers ont procédé à l'évacuation, comme en témoigne les vidéos postée par un journaliste du JSD ( Le Journal de Saint-Denis), présent sur place.

Des interpellations et un blessé au moins

D'après la CGT, trois personnes ont été interpellées et l'un des manifestants a eu "le nez cassé". Le parquet de Bobigny, contacté par France Bleu Paris, évoque de son côté, deux personnes, âgées de 25 et 35 ans, actuellement en garde à vue pour outrages et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique.