Hérault, France

Les pompiers de l'Hérault sont intervenus pour deux incendies dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'Hérault.

Le premier dans un immeuble à Sète, un bâtiment situé rue Martelli squatté par la communauté Rom. 24 personnes ont dues être évacuées, quatre ont été légèrement intoxiquées et transportées à l'hôpital. Il s'agit d'un homme de 36 ans et de trois enfants de 3 et 5 ans.

Un peu plus tard, les pompiers sont intervenus à Montpellier, avenue Heidelberg, pour un incendie de voiture qui s'est propagé à 5 autres véhicules. 6 voitures ont été détruites au total, il n'y a pas eu de blessés.