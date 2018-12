Evacués d'un rond-point de Quimper, les Gilets jaunes obtiennent une salle municipale

Rond-Point de Troyalac'h, Quimper, France

Les ronds-points ont été évacués ce mardi dans les Côtes d'Armor. A Lannion, notamment, les policiers sont intervenus dès 6 heures du matin pour dégager les ronds-points des routes de Morlaix, Tréguier, Guingamp, occupés par des Gilets jaunes. "Le préfet portera une attention particulière à ce que les ronds-points restent libres", précise un communiqué de la préfecture, "cette évacuation ne concerne pas les terrains mis à disposition par les communes ou les particuliers".

A Quimper, les Gilets jaunes ont été évacués du rond-point de Troyalac'h, près de la RN 165, dans la matinée, "dans le calme" précise la préfecture du Finistère, qui ajoute : "La présence persistante de manifestants sur ce rond-point posait d’évidents problèmes de sécurité, mais avait également un impact négatif sur la fluidité de la circulation et sur l'activité économique des entreprises de la zone."

Une délégation des occupants a été reçue dans l'après midi par un adjoint au maire et a obtenu, pour jeudi midi, la mise à disposition d'un local chauffé avec "électricité, eau et accès pour handicapés." L'un des modérateurs du groupe sur Facebook précise que la salle permettra de "se retrouver, mieux s'organiser sans les intempéries, pour mieux dialoguer et affiner nos revendications (...) Ce local permettra de faire des réunion publique et une permanence se tiendra tous les jours ." A la sortie de la réunion, la délégation précise : "On va recueillir les doléances, écouter les gens, les commerçants, les Gilets jaunes, accueillir les élus".