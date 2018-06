L'homme de 23 ans a été interpellé à Nice, deux semaines après sa spectaculaire évasion. Il devrait prochainement retrouvé l'agglomération de Saint-Étienne et sa prison.

Le détenu de la maison d'arrêt de La Talaudière (Loire) qui s'était fait la belle il y a deux semaines a été interpellé lundi à Nice (Alpes-Maritimes). A l'aide d'une chaise, il avait tordu les barreaux de sa cellule et avait pu prendre la fuite grâce à un complice qui l'attendait en voiture.

C'est à l'occasion d'un banal contrôle d'identité qu'il a pu être retrouvé. Les policiers de Nice ont fait le rapprochement avec le mandat de recherche qui avait été émis aussitôt après son évasion. Placé en rétention dans un premiers temps, il a ensuite été hospitalisé. Selon les premiers éléments donnés par les enquêteurs, il ne s'agit pas de problèmes physiques mais psychologiques.

L'homme devra ensuite être transféré à Saint-Étienne où un juge devrait décider de son retour en prison. Et il pourrait y rester un certains temps puisqu'il devra répondre des faits d'évasion. Condamné pour des délits routiers et de stupéfiants et emprisonné sous le régime de semi-liberté, il devait normalement sortir au mois d'octobre. Mais il encourt désormais cinq années de prison supplémentaires. Il devrait être jugé dans les prochains jours selon la procédure de comparution immédiate.