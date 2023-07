Evasion dans les Landes : un détenu en cavale s'est jeté à l'eau menotté

Le détenu en cavale, finalement retrouvé, retourne en prison dimanche 30 juillet à Mont-de-Marsan (Landes), décision du juge landais des libertés et de la détention. Quelques jours plus tôt, mercredi, ce père de famille a bénéficié d'une autorisation de sortie de quelques heures, il en profite pour s'échapper.

En cavale, il se jette à l'eau pour échapper aux gendarmes

Le détenu en fuite est finalement repéré par les gendarmes de Valence d'Agen, dans le Tarn-et-Garonne. Ces derniers l'interpellent non loin du domicile de ses enfants et de son ancienne compagne. Et rebelote, le quinquagénaire recommence. Il profite d'un moment d'inattention pour s'enfuir à nouveau.

Une scène digne d'un film d'action

C'est à ce moment-là qu'il réussit à se débarrasser de ces menottes, visiblement pas assez serrées, et le détenu en cavale se jette dans une rivière, non loin de la gendarmerie. Là, il décide de se déshabiller pour tenter de se dissimuler dans l'eau. Mais un homme en caleçon ne passe pas inaperçu, les gendarmes finissent par l'arrêter. Retour à la case départ, la prison, avec 7 mois ferme supplémentaires.