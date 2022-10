Évasion de la prison de Périgueux : deux surveillants pénitentiaires en commission de discipline

Les barreaux de la cellule écartés à la force des bras et d'un drap, une partie d'escalade sur un mur d'enceinte, et une cavale en direction de Toulouse, l'évasion avait été spectaculaire. Le dernier jour du mois d'août, un détenu de 22 ans s'était fait la belle de la maison d'arrêt de Périgueux, avant d'être rattrapé neuf jours plus tard par les enquêteurs de la police judiciaire. Un mois et demi après, la question de la sécurité de la prison de Périgueux se pose toujours.

Deux gardiens sont rapidement passés en commission de discipline, pour des manquements à la pratique professionnelle. Le premier était en charge de la ronde du matin le jour de l'évasion, pour vérifier que chaque détenu en cellule est "présent" et "viable". A sept heures, il n'a pas remarqué l'absence du détenu qui avait mis des vêtements en boule pour faire un trompe-l'œil laissant croire qu'il dormait sous sa couverture.

Pas de barre horizontale à la fenêtre

Le gardien de l'après-midi n'avait rien vu non plus. Le codétenu et complice de l'évadé avait pris deux plateaux-repas, prétextant que son compagnon de cellule était endormi. Il avait fallu plus de dix heures pour que l'alerte soit donnée. Mais la question de l'état de la prison, qui date d'avant 1900, a aussi été posée.

Les barreaux de la cellule du deuxième étage ont bien sûr été refaits depuis l'évasion. Selon une source dans l'administration pénitentiaire, la fenêtre n'était dotée que de barreaux verticaux, alors qu'une barre horizontale vient normalement les renforcer. Le jeune détenu a pu les écarter avec de simples draps. Des grilles en métal devaient pourtant être installées pour renforcer la protection des fenêtres, après une première évasion en février 2021. Deux détenus moldaves avaient scié leurs barreaux et utilisé des rideaux pour descendre une façade.

La vidéosurveillance en train d'être changée

Une source syndicale explique que la direction régionale avait demandé les budgets pour les travaux, mais que le ministère tarde à les débloquer. La vidéosurveillance de l'établissement est, en revanche, en train d'être améliorée. Encore en analogique, elle doit passer au numérique. Des ouvriers terminent également le "dôme anti-projection", un filet pour empêcher que des objets soient lancés depuis l'extérieur dans les cours de promenade. Sans compter les travaux qui ne concernent pas la sécurité, comme les nouvelles douches ou l'installation de conduites pour les eaux usées.

Contactée pour connaître l'ensemble des travaux prévus dans la prison, la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire n'a pas répondu à nos sollicitations. Aujourd'hui, le détenu rattrapé est incarcéré à la prison de Gradignan en Gironde, mis en examen pour évasion. Il risque jusqu'à cinq ans de prison. Son complice, lui aussi mis en examen, a été transféré dans un autre établissement.