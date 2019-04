Evasion de Redoine Faïd : le pilote d'hélicoptère, qui l'avait transporté, et sa belle-fille sont en garde à vue

Le pilote de l'hélicoptère qui avait permis l'évasion de Redoine Faïd, sa belle-fille et un membre de son entourage ont été placés en garde à vue lundi. Le pilote est soupçonné de ne pas avoir été pris en otage comme il l'avait affirmé aux policiers à l'issue de l'évasion en juillet 2018.

Seine-et-Marne, France

Stéphane Buy, le pilote de l’hélicoptère, qui a servi à l’évasion de Redoine Faïd en juillet 2018, a-t-il vraiment été pris en otage comme il l'avait affirmé aux policiers ? Les enquêteurs ont un doute. Ils pensent qu'il a menti. Le pilote a été placé en garde à vue lundi, indiquent des sources policières et judiciaires. La police a aussi placé en garde à vue sa belle-fille et un membre de son entourage.

La belle-fille connaissait Redoine Faïd

Les enquêteurs ont découvert que la belle-fille, âgée d'une trentaine d'années, avait échangé de nombreuses lettres avec Redoine Faïd. Cela avait duré deux à trois ans avant de s'arrêter en 2016. Cette correspondance et ces échanges intriguent la PJ et l'office central de lutte contre le crime organisé.

L'histoire du pilote pourrait être fausse

Après la spectaculaire évasion de la prison de Réau (Seine-et-Marne) du braqueur multirécidiviste, Stéphane Buy, pilote expérimenté, avait raconté à la police avoir pris deux clients le dimanche 1er juillet 2018 sur l'aérodrome de Lognes (Seine-et-Marne). Il avait expliqué que ces hommes l'avaient alors menacé avant de monter dans l'hélicoptère Alouette II. Les policiers pensent désormais que c'est un mensonge.

"Ils m'ont contraint et prévenu que ma famille était en danger", avait expliqué le pilote à l'époque. Il avait fait un atterrissage difficile dans la cour d'honneur de la prison. Redoine Faïd était monté à bord de l'appareil. L'hélicoptère était reparti et avait ensuite été abandonné près du Bourget. La cabine de l'appareil avait été incendiée.

Les hommes du commando et le détenu évadé avaient pris la fuite en voiture.

Après 93 jours de cavale, Redoine Faïd avait été rattrapé à Creil (Oise) et remis en prison. Six autres personnes dont son frère et deux de ses neveux avaient aussi été interpellés.