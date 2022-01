Évasion du cannibale : la femme agressée porte plainte contre l'hôpital Marchant à Toulouse

INFO FRANCE BLEU - Cette dame de 73 ans a été agressée par un "le cannibale de Nouilhan" le 19 janvier près de chez elle à Toulouse. Jérémy Rimbaud s'était échappé de l'hôpital psychiatrique Marchant. La victime porte plainte contre l'agresseur et l'établissement.

Françoise C., 73 ans, a eu la peur de sa vie ce mercredi soir là. Le 19 janvier vers 22h, rue de la Balance dans le quartier des Chalets à Toulouse, un homme surgit d'entre les voitures et commence à la taper avec ce qui ressemble à un manche à balai. La septuagénaire ne doit son salut qu'à un voisin qui accourt avec un fusil non chargé pour mettre en joug l'agresseur avant l'arrivée de la police.

L'histoire aurait pu ressembler à une banale agression si l'auteur des faits n'était un pensionnaire de l'hôpital psychiatrique Marchant, un homme connu sous le surnom de "cannibale de Nouilhan", un ancien militaire devenu schizophrène qui en 2013 a sauvagement tué un homme de 90 ans dans un village des Hautes-Pyrénées, en lui arrachant le cœur et la langue qu'il a ensuite mangés. Jérémy Rimbaud, aujourd'hui âgé de 34 ans, a été reconnu irresponsable pénalement. Il séjournait à l'Unité des Malades Difficiles (UMD) de Cadillac en Gironde et venait d'être transféré à Toulouse, à l'hôpital Gérard Marchant pour un court séjour.

Depuis, deux autres fugues de patients psychiatriques à Toulouse en cinq jours

Sans surprise, Françoise a décidé de porter plainte à la fois contre son agresseur et contre l'hôpital Marchant. L'ARS a ordonné dès mardi une inspection à l'hôpital Marchant, ainsi qu'une enquête administrative.

La fugue de Jérémy Rimbaud a été suivie quatre jours plus tard par un autre incident du genre, quand un patient de 48 ans, stabilisé est parti plusieurs heures sur la route de Seysses. Et ce jeudi 27 janvier, c'est un malade de l'hôpital de psychiatrie du CHU de Purpan qui a pris la poudre d'escampette pendant près de six heures en déclenchant le système anti-incendie, avant d'être interpellé aux Carmes. Il était connu pour avoir foncé en voiture sur un groupe d'étudiants à Blagnac en 2017. Le CHU précise que le personnel a suivi le protocole-fugue à la lettre.