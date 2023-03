Évasion en Dordogne : Philippe Dubois a pris le car et le train pour rejoindre Nice selon son avocat

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'évasion de ce détenu de 54 ans de la prison de Mauzac. Philippe Dubois, condamné pour un double assassinat à Nice, a été arrêté ce mercredi matin vers 7h à Nice après une cavale d'un peu moins de 48 heures. Il a parcouru un peu plus de 700 kilomètres.

"Il voulait voir sa famille"

Son avocat, maître Christian di Pinto s'est confié à France Bleu Azur. Selon lui, son client a "pété les plombs" car on lui avait refusé quatre demandes de permissions de sorties pour des motifs familiaux. Le dernier refus remontait à 2022 lors de la dernière commission, selon l'avocat niçois.

Maître Christian di Pinto explique que Philippe Dubois n'a pas eu de complice. Il est parti à pied du centre de détention de Mauzac avant de prendre les transports en commun, "le car et le train". D'après son avocat, il est arrivé ce mercredi vers 1 heure du matin à Nice pour rejoindre le quartier où vit son père. C'est un passant qui l'a reconnu et qui a donné l'alerte. Philippe Dubois a été suivi grâce aux caméras de vidéosurveillance avant d'être arrêté par les policiers niçois.

Il n'a pas été aidé d'après son avocat

Le maire de Mauzac, Florent Farge, assure que la gare TER de Mauzac est à "300 mètres à vol d'oiseau, un kilomètre à pied" de la ferme-école de la prison. "Il n'y a pas de car qui passe dans le village, en dehors des car scolaires", ajoute l'élu. Les trains qui passent voient souvent descendre des proches des détenus qui viennent pour les visites. La ligne TER s'arrête à Bergerac, puis Bordeaux.

Le détenu est actuellement en garde à vue à Nice. L'enquête sur son évasion a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire.