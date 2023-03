Évasion en Dordogne : Philippe Dubois "ne regrette pas", selon son avocat

"Mon client ne regrette pas" explique maître Alain Charbit. L'avocat bergeracois représente Philippe Dubois , le détenu qui s'est évadé du centre de détention de Mauzac le 13 mars dernier . Philippe Dubois a été arrêté deux jours plus tard et mis en examen pour évasion et association de malfaiteurs avant de retourner en prison à Mont-de-Marsan.

"On ramène tout au passé"

Philippe Dubois risque jusqu'à 10 ans de prison de plus. Selon maître Charbit, Philippe Dubois ne regrette pas d'avoir quitté le centre de détention "pour la simple et bonne raison qu'il a été interdit d'assister aux obsèques de sa grand-mère, de son grand-père, de sa mère et de sa sœur et à chaque fois qu'il a demandé pour des raisons louables, cela a été systématiquement refusé". Philippe Dubois a voulu aller voir père de 80 ans, malade et diabétique explique son avocat.

Maître Charbit qui assure la défense de Philippe Dubois avec l'avocat niçois Christian di Pinto, rappelle que leur client peut demander des permissions depuis 2016. Sa dernière demande remontait au 9 mars 2016, quelques jours avant son évasion selon le parquet de Bergerac. "On a l'impression que la justice ne veut pas que Philippe Dubois sorte, on ramène tout au passé. Je ne demande pas le droit à l'oubli mais le droit au pardon". Philippe Dubois a été condamné pour un double assassinat à Nice commis en 2002.

Les policiers de la PJ chargés de l'enquête

Les enquêteurs vont devoir déterminer si comme il le dit il est parti "sur un coup de tête" et qu'il n'a pas été aidé par des complices. La Procureure de la République de Bergerac, Sylvie Guedes, estime qu'il faut vérifier que Phlippe Dubois n'a pas demandé son transfert au centre de détention de Mauzac "en vue de cette évasion".

La procureure rappelle dans un communiqué que Philippe Dubois "à la capacité d'organiser des projets d'évasions". Il s'est évadé en 2006 en trouant le plafond d'un hôpital. C'était au moment de sa période de détention provisoire après avoir été arrêté pour le double assassinat des disparus de Gairaut. Il a aussi fomenté un plan d'évasion qui n'a jamais été mis en application avec un hélicoptère et cinq personnes en 2009 lorsqu'il était détenu dans l'Allier.