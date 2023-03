Evasion en Dordogne : Philippe Dubois retourne en prison dans les Landes, il risque 10 ans supplémentaires

Philippe Dubois retourne en prison, mais cette fois, dans un centre pénitentiaire dans les Landes. Arrêté à Nice moins de 48 heures après son évasion de la prison de Mauzac , le détenu de 54 ans a été conduit ce jeudi 16 mars à Bergerac dans une voiture de la police judiciaire. La procureure de Bergerac Sylvie Martins-Guedes a demandé sa mise en examen pour évasion en récidive et association de malfaiteurs, et son placement en détention à la prison de Mont-de-Marsan.

Condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour un double assassinat au début des années 2000, Philippe Dubois avait été transféré en septembre dernier à la prison semi-ouverte de Mauzac, en Dordogne. Il a profité d'une sortie sur la ferme-école à quelques centaines de mètres de l'enceinte du centre de détention lundi midi pour se faire la belle. La police judiciaire de Nice l'a rattrapé mercredi au petit matin .

Deux tentatives d'évasions par le passé

La procureure de Bergerac indique que Philippe Dubois a déjà tenté par deux fois de s'évader de prison. Il a été condamné en 2004 pour avoir creusé le plafond de sa chambre d'hôpital pour s'évader. En 2010, rebelotte, il est condamné pour un projet d'évasion par hélicoptère de la prison de Moulins-Yzeure, lors duquel cinq complices devaient l'aider à s'évader.

En garde à vue, Philippe Dubois a affirmé qu'il a fait du stop pour rejoindre Périgueux, puis pris des bus et des trains pour rallier Nice et tenter de voir son père, gravement malade. Les enquêteurs vont maintenant vérifier son récit, pour savoir si, "à l'image de ses deux précédents projets, il n'a pas demandé son transfert à Mauzac en vue de cette évasion", déclare la procureure de Bergerac. Le juge d'instruction devra aussi déterminer si des complices ont pu l'aider à s'échapper.

Il risque dix ans de prison supplémentaires

Sylvie Martins-Guedes assure dans un communiqué que Philippe Dubois "encourt, pour ces nouveaux faits, à ce stade, une peine de 10 ans d'emprisonnement en raison de l'état de récidive légale". A l'issue de sa mise en examen, Philippe Dubois doit être incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan dans les Landes.

Philippe Dubois avait été défendu lors de son procès en appel en 2008 par l'actuel Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. Il s'est évadé alors qu'il était libérable dans moins de trois ans : "A deux ans et demi de sa fin de peine, je lui ai dit : tu as fait une énorme connerie, il fallait rester tranquille", a assuré son avocat niçois, Me Christian Di Pinto.